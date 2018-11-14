Росія подала апеляцію до Верховного суду Британії у справі “боргу Януковича”

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Росія подала апеляцію до Верховного суду Великобританії на рішення Апеляційного суду Англії, яке постановило проведення всеосяжного судового процесу щодо одного з аргументів України в суперечці з Росією щодо єврооблігацій на 3 мільярди доларів, які називають “боргом Януковича”. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу Мінфіну Росії, передає УНН.