Росія подала апеляцію до Верховного суду Британії у справі “боргу Януковича”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Росія подала апеляцію до Верховного суду Великобританії на рішення Апеляційного суду Англії, яке постановило проведення всеосяжного судового процесу щодо одного з аргументів України в суперечці з Росією щодо єврооблігацій на 3 мільярди доларів, які називають “боргом Януковича”. Про це пише ТАСС з посиланням на прес-службу Мінфіну Росії, передає УНН.
“26 жовтня 2018 року компанія The Law Debenture Trust Corporation plc, яка представляє інтереси Російської Федерації як єдиного власника зазначеного випуску єврооблігацій України, за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великобританії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії по четвертому доводу України. Очікується, що розгляд апеляції відбудеться в Верховному суді Великобританії не раніше червня 2019 року”, — заявили в міністерстві.
На думку Мінфіну Росії, четвертий аргумент України, як і інші три, також повинен бути відхилений без проведення судового процесу.
Так, раніше Апеляційний суд констатував, що четвертий аргумент України - випуск єврооблігацій під тиском Росії, на відміну від інших трьох аргументів, не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.
Як повідомляв УНН, у вересні 2018 року Апеляційний суд Англії виніс рішення по апеляції, поданій Україною, щодо рішення Високого суду Лондона, яке зобов’язує Україну погасити заборгованість перед РФ.
У лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.
Високий суд Лондона у березні не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про “борг Януковича”.
Мінфін України у червні подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона у справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. При цьому у вересні Україна компенсувала РФ 1,16 млн фунтів за постановою Високого суду Лондона.
Уряд України в 2013 році постановив здійснити державні зовнішні запозичення шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики на суму 3 млрд доларів з погашенням 20 грудня 2015 року, які викупила Росія.
Україна повинна була виплатити борг в грудні 2015 року. Цього не сталося, оскільки в Україні ввели мораторій на повернення боргів кредиторам, зокрема Росії. Після цього в лютому 2016 року Росія подала судовий позов проти України.