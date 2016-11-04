Россия начинает новую гуманитарную паузу в Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Россия в пятницу начинает в сирийском Алеппо очередную гуманитарную паузу, режим прекращения огня будет действовать в городе с 9:00 до 19:00. Об этом ранее сообщил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, передает УНН.
По словам В.Герасимова, это решение было принято "во избежание бессмысленных жертв" и согласовано с сирийским руководством.
"Все ранее подготовленные в Алеппо российским центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков", - добавил В.Герасимова.
Гуманитарная пауза в Алеппо действовала с 20 по 22 октября.