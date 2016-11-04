Росія починає нову гуманітарну паузу в Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Росія в п'ятницю розпочинає в сирійському Алеппо чергову гуманітарну паузу, режим припинення вогню буде діяти в місті з 9:00 до 19:00. Про це раніше повідомив начальник російського генштабу Валерій Герасимов, передає УНН.
За словами В.Герасимова, це рішення було прийнято "з метою уникнення безглуздих жертв" і узгоджене з сирійським керівництвом.
"Всі раніше підготовлені в Алеппо російським центром примирення гуманітарні коридори будуть працювати для виходу цивільного населення і бойовиків", - додав В.Герасимов.
Гуманітарна пауза в Алеппо діяла з 20 по 22 жовтня.