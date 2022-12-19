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россия планирует вторжение в Молдову: названа вероятная дата

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. российская федерация планирует вторжение на территорию Молдовы в 2023 году. Однако все будет зависеть от сценария развития войны в Украине. Об этом заявил директор Службы разведки и безопасности Александру Мустяцэ изданию TVR MOLDOVA, пишет УНН.

Детали 

По словам чиновника, анализируется несколько сценариев, по которым москва попытается включить сухопутное вторжение через север Украины в сторону Республики Молдова. Он отметил, что кремль решится на наступление либо в начале года в январе или феврале, либо чуть позже - в марте-апреле.

Цитата

«По информации, которую мы имеем, российская федерация намерена идти дальше. С целью создания стыка с Приднестровским регионом, являющимся территорией Республики Молдова, и тогда мы можем четко сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск», - заявил он.

Более того, глава Службы разведки и безопасности добавил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в Приднестровском районе, максимально охраняется россиянами. Вероятно, россия попытается использовать эти боеприпасы во время вторжения.

Дополнение

Лидер Молдовы Мая Санду в интервью румынскому изданию rfi.ro заявила, что россия хочет восстановить советский союз и пытается свергнуть демократическое проевропейское правительство в Кишиневе. 

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