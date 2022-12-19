росія планує вторгнення до Молдови: названо ймовірну дату
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. російська федерація планує вторгнення на територію Молдови у 2023 році. Однак все залежатиме від сценарію розвитку війни в Україні. Про це заявив директор Служби розвідки і безпеки Олександру Мустяце виданню TVR MOLDOVA, пише УНН.
Деталі
За словами посадовця, аналізується кілька сценаріїв, за якими москва спробує включити сухопутне вторгнення через північ України в бік Республіки Молдова. Він зазначив, що кремль наважиться на наступ або ж на початку року у січні чи лютому, або ж трохи пізніше - в березні-квітні.
Цитата
«За інформацією, яку ми маємо, російська федерація має намір йти далі. З метою створення стику з Придністровським регіоном, який є територією Республіки Молдова, і тоді ми можемо чітко сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з’єднатися. Що буде далі, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик», - заявив він.
Більше того, голова Служби розвідки і безпеки додав, що найбільший у Європі склад боєприпасів, який розташований в Придністровському районі, максимально охороняється росіянами. Ймовірно, росія спробує використати ці боєприпаси під час вторгнення.
Доповнення
Лідер Молдови Мая Санду в інтерв'ю румунському виданню rfi.ro заявила, що росія хоче відновити радянський союз та намагається повалити демократичний проєвропейський уряд у Кишиневі.