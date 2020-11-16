Россия планирует создать первую военную базу в Африке

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 4621 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 34076 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 76615 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 109163 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 87351 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 95725 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102397 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101304 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Россия планирует создать первую военную базу в Африке

Россия планирует создать первую военную базу в Африке

Киев  •  УНН

 • 11434 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Россия планирует построить базу военно-морских сил в Судане. Об этом стало известно после того, как оборонное ведомство России обнародовало текст соответствующего соглашения, сообщает Украинская служба "Голоса Америки", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно договору, Судан предоставит России в бесплатное пользование участок земли и возможность пользоваться портовой инфраструктурой. База будет состоять из логистического центра, где будет размещено до 300 человек, а также судоремонтного блока. Там смогут находиться до четырех кораблей ВМС, в том числе с атомными двигателями, пишет издание Defense News о сделке. Россия же согласилась бесплатно поставлять оружие и военное оборудование для воздушной обороны базы.

Эта база станет первой базой России в Африке со времени развала СССР, который имел базу в Сомали.

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В прошлом месяце США объявили о планах исключить Судан из перечня стран-спонсоров терроризма, после отставки Омара аль-Башира в результате массовых протестов в 2019 году. Саудовская Аравия и ОАЭ остаются важными игроками в Судане и оказывают финансовую помощь новому правительству.

Напомним, в МИД назвали ключевую угрозу для оккупированного Россией Крыма.

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