Росія планує створити першу військову базу в Африці

Згідно з угодою, Судан надасть Росії в безкоштовне користування ділянку землі і можливість користуватися портової інфраструктурою. База буде складатися з логістичного центру, де буде розміщено до 300 осіб, а також судноремонтного блоку. Там зможуть перебувати до чотирьох кораблів ВМС, зокрема і з атомними двигунами, пише видання Defense News про угоду. Росія ж погодилася безкоштовно поставляти зброю і військове обладнання для повітряної оборони бази.

Ця база стане першою базою Росії в Африці з часу розвалу СРСР, який мав базу в Сомалі.

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Минулого місяця США оголосили про плани виключити Судан з переліку країн-спонсорів тероризму, після відставки Омара аль-Башира внаслідок масових протестів у 2019 році. Саудівська Аравія і ОАЕ залишаються важливими гравцями в Судані і надають фінансову допомогу новому уряду.

Нагадаємо, у МЗС назвали ключову загрозу для окупованого Росією Криму.