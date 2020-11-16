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Росія планує створити першу військову базу в Африці

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Росія планує побудувати базу військово-морських сил у Судані. Про це стало відомо після того, як оборонне відомство Росії оприлюднило текст відповідної угоди, повідомляє українська служба “Голосу Америки”, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з угодою, Судан надасть Росії в безкоштовне користування ділянку землі і можливість користуватися портової інфраструктурою. База буде складатися з логістичного центру, де буде розміщено до 300 осіб, а також судноремонтного блоку. Там зможуть перебувати до чотирьох кораблів ВМС, зокрема і з атомними двигунами, пише видання Defense News про угоду. Росія ж погодилася безкоштовно поставляти зброю і військове обладнання для повітряної оборони бази.

Ця база стане першою базою Росії в Африці з часу розвалу СРСР, який мав базу в Сомалі.

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Минулого місяця США оголосили про плани виключити Судан з переліку країн-спонсорів тероризму, після відставки Омара аль-Башира внаслідок масових протестів у 2019 році. Саудівська Аравія і ОАЕ залишаються важливими гравцями в Судані і надають фінансову допомогу новому уряду.

Нагадаємо, у МЗС назвали ключову загрозу для окупованого Росією Криму.

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