Россия планирует разрешить транзит украинских подсанкционных товаров в Казахстан и Кыргызстан

Такое заявление журналистам сделал первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита в Армению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"По итогам рассмотрения обращений казахстанской и киргизской сторон разрешены транзитные перевозки из Украины приоритетного для партнеров перечня промышленный товаров. При этом необходимым условием является соблюдение порядка осуществления таких перевозок, установленного указом президента РФ от 1 января 2016 года через определенные стационарные и передвижные контрольные пункты на автомобильных и железнодорожных станциях", - сказал он.

"Указ действует до 1 июля 2019 года. В правительстве РФ прорабатывается вопрос внесения изменений в другие действующие законодательные нормы, касающиеся ввоза в Россию и транзита грузов с территории Украины в Казахстан и Кыргызстан при соблюдении правил навигационного пломбирования и учета", - добавил Приходько.

Напомним, прямой запрет на поставки ряда российских товаров в Украину коснется менее 1,2% экспорта РФ в нашу страну.