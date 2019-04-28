Росія планує дозволити транзит українських підсанкціонних товарів до Казахстану і Киргизстану
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Уряд РФ опрацьовує поправки в законодавство, що стосується транзиту підсанкціонних українських товарів через Росію на територію інших країн-членів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), зокрема, в Казахстан і Киргизстан. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Таку заяву журналістам зробив перший заступник керівника апарату уряду РФ Сергій Приходько напередодні візиту до Вірменії прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.
"За підсумками розгляду звернень казахстанської і киргизької сторін дозволені транзитні перевезення з України пріоритетного для партнерів переліку промисловий товарів. При цьому необхідною умовою є дотримання порядку здійснення таких перевезень, встановленого указом президента РФ від 1 січня 2016 років через певні стаціонарні та пересувні контрольні пункти на автомобільних і залізничних станціях", - сказав він.
"Указ діє до 1 липня 2019 року. В уряді РФ опрацьовується питання внесення змін до інших чинних законодавчих норм, що стосуються ввезення в Росію і транзиту вантажів з території України в Казахстан і Киргизстан при дотриманні правил навігаційного пломбування та обліку", - додав Приходько.
Нагадаємо, пряма заборона на поставки низки російських товарів в Україну торкнеться щонайменше 1,2% експорту РФ в нашу країну.