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россия подняла свой тихоокеанский флот в повышенную готовность по боевой тревоге

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские СМИ сообщают о том, что министр обороны рф сергей шойгу приказал поднять тихоокеанский флот рф в повышенную готовность по боевой тревоге, передает УНН.

Цитата

"В соответствии с решением верховного главнокомандующего вооруженными силами рф с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению на всех стратегических направлениях в минобороны россии продолжается практика проведения внезапных проверок", - заявил шойгу на совещании с руководством военного ведомства.

Детали

По словам шойгу, сегодня началась внезапная проверка на дальнем востоке россии.

В минобороны рф утверждают, что основная цель - наращивание возможности решать задачи по отражению агрессии возможного противника. Проверкой руководит главнокомандующий вмф рф николай евменов.

Планируется, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.

Дополнение

Ранее рф заявила об учениях с новой межконтинентальной баллистической ракетой.

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