росія підняла свій тихоокеанський флот у підвищену готовність по бойовій тривозі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють про те, що міністр оборони рф сергій шойгу наказав підняти тихоокеанський флот рф у підвищену готовність по бойовій тривозі, передає УНН.
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"Відповідно до рішення верховного головнокомандувача збройних сил росії з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління, військ та сил до вирішення завдань щодо призначення на всіх стратегічних напрямках у міноборони росії триває практика проведення раптових перевірок", - заявив шойгу на нараді з керівництвом військового відомства.
Деталі
За словами шойгу, сьогодні розпочалася раптова перевірка на далекому сході росії.
У міноборони рф стверджують, що основна мета - нарощування можливості вирішувати завдання щодо відбиття агресії можливого супротивника. Перевіркою керує головнокомандувач вмф рф микола євменов.
Планується, що флот виконає ракетні пуски для ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника, також буде задіяна далека авіація.
Доповнення
Раніше рф заявила про навчання з новою міжконтинентальною балістичною ракетою.