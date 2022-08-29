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россия перевезла через Босфор C-300: Украина передала Турции ноту

Киев • УНН

 • 299799 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины из-за прохода российского судна «Sparta II» через пролив Босфор. Судно перевозило ракетные системы С-300 ПМУ-2. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

россия перевезла через Босфор C-300: Украина передала Турции ноту

Цитата

«29 августа в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдер. Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны рф судном «Sparta II» из Сирии в россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2. Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что в соответствии с положениями Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции.

«Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, перевезенном судном «Sparta II» через пролив Босфор, а также мер, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации русско-украинской войны», – отмечается в сообщении.

Кроме того, заместитель министра выразил надежду, что турецкая сторона будет неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны в русле последовательной позиции Турецкой Республики по поддержке суверенитета и территориальной Украины в ее международно признанных границах.

Дополнение

россия не может перебросить свои военные корабли из Средиземного в Черное море, потому что Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей. Однако россия смогла опрокинуть передовые системы вооружений, такие как комплекс С-300.

Добавим

С-300 – это мощная зенитно-ракетная система, примерно аналогичная американскому Patriot.

Вскоре после вторжения россии в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Это помешало вмф рф усилить военно-морские силы против Украины. Но торговые суда все еще могут проходить.

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