росія ввезла через Босфор до Чорного моря зенітно-ракетний комплекс С-300 - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного до Чорного моря, тому що Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів. Проте росія змогла перекинути передові системи озброєнь, такі як комплекс С-300. Про це УНН пише з посиланням на Naval News.
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"Під покровом темряви через протоку Босфор у Туреччині прослизнув непоказний російський вантажний корабель. Вузька протока - єдиний водний шлях, що з'єднує Середземне море з Чорним морем. Корабель Sparta II підозрюється у перевезенні сучасної зброї для участі у війні росії в Україні. Вважається, що росія переправила ЗРК С-300 зі своїх баз із Сирії до Чорного моря", - пише видання.
Деталі
Пунктом призначення Sparta II був Новоросійськ, російський порт і велика військово-морська база неподалік Керченського мосту.
Видання зазначає, що С-300 "повинні зміцнювати оборону поблизу Керчі, або в інших районах російських операцій" (війни - ред.).
"У Криму спостерігається підвищена активність українських безпілотників і вони можуть посилити там оборону", - додає Naval News.
Передбачається, що корабель відплив із Тартуса до Сирії, де на причалі було зібрано компоненти С-300. С-300, ймовірно, прибули з об'єкту в Масіафі на півночі Сирії. Корабель вийшов у рейс 20 серпня і в ніч із 24 на 25 серпня пройшов Босфор. Постоявши на якорі біля російського узбережжя, 27 серпня він увійшов до Новоросійська.
Корабель належить "Оборонлогістиці" міноборони рф. Корабель був доданий до списку санкцій Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США.
"Перенесення потужної ППО із Сирії до Чорного моря може мати велике значення. Можливо через нестачу систем забезпечення війни в Україні. Водночас це послаблює сили росії та режиму Асада у Сирії", - додає Naval News.
Додамо
С-300 - це потужна зенітно-ракетна система, приблизно аналогічна американському Patriot.
Незабаром після вторгнення росії до України Туреччина закрила Босфор для військових кораблів. Це завадило вмф рф посилити військово-морські сили проти України. Але торгові судна все ще можуть проходити.