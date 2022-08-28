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россия ввезла через Босфор в Черное море зенитно-ракетный комплекс С-300 - СМИ

Киев • УНН

 • 221242 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. россия не может перебросить свои военные корабли из Средиземного в Черное море, потому что Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей. Однако россия смогла перебросить передовые системы вооружений, такие как комплекс С-300. Об этом УНН пишет со ссылкой на Naval News.

россия ввезла через Босфор в Черное море зенитно-ракетный комплекс С-300 - СМИ

Цитата

"Под покровом ночи через пролив Босфор в Турции проскользнул невзрачный российский грузовой корабль. Узкий пролив - единственный водный путь, соединяющий Средиземное море с Черным морем. Корабль Sparta II подозревается в перевозке современного оружия для участия в войне. Считается, что россия переправила ЗРК С-300 со своих баз из Сирии в Черное море", - пишет издание.

Детали

Пунктом назначения Sparta II был Новороссийск, русский порт и крупная военно-морская база недалеко от Керченского моста.

Издание отмечает, что С-300 "должны укреплять оборону вблизи Керчи, или в других районах российских операций" (войны – ред.).

"В Крыму наблюдается повышенная активность украинских беспилотников, и они могут усилить там оборону", - добавляет Naval News.

Предполагается, что корабль отплыл из Тартуса в Сирию, где на причале были собраны компоненты С-300. С-300, вероятно, прибыли с объекта в Массиафе на севере Сирии. Корабль вышел в рейс 20 августа и в ночь с 24 на 25 августа прошел Босфор. Постояв на якоре у российского побережья, 27 августа он вошел в Новороссийск.

Корабль принадлежит "Оборонлогистике" минобороны рф. Корабль был добавлен в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

"Перенос мощной ПВО из Сирии в Черное море может иметь большое значение. Возможно из-за нехватки систем обеспечения войны в Украине. В то же время это ослабляет силы россии и режима Асада в Сирии", - добавляет Naval News.

Добавим

С-300 – это мощная зенитно-ракетная система, примерно аналогичная американскому Patriot.

Вскоре после вторжения россии в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей. Это помешало вмф рф усилить военно-морские силы против Украины. Но торговые суда все еще могут проходить.

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