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росія перевезла через Босфор C-300: Україна передала Туреччині ноту

Київ • УНН

 • 299799 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України через проходу російського судна «Sparta II» через протоку Босфор. Судно перевозило ракетні системи С-300ПМУ-2. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

росія перевезла через Босфор C-300: Україна передала Туреччині ноту

Цитата

«29 серпня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере. Заступник міністра Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном «Sparta II» з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2. Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що заступник міністра привернув увагу посла Туреччини до того, що, відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року, зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.
«Микола Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном «Sparta II» через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Доповнення

росія не може перекинути свої військові кораблі із Середземного до Чорного моря, тому що Туреччина закрила протоку Босфор для військових кораблів. Проте росія змогла перекинути передові системи озброєнь, такі як комплекс С-300.

Додамо

С-300 - це потужна зенітно-ракетна система, приблизно аналогічна американському Patriot.

Незабаром після вторгнення росії до України Туреччина закрила Босфор для військових кораблів. Це завадило вмф рф посилити військово-морські сили проти України. Але торгові судна все ще можуть проходити.

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