россия превратила ЗАЭС в военную базу и поставила под угрозу весь континент – Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь европейский континент. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНН.
Цитата
“В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, особенно учитывая наше трагическое прошлое. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны уйти с завода – им там нечего делать”, – подчеркнул Кулеба.
Напомним
В случае аварии на Запорожской АЭС радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы россии.