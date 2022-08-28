россия превратила ЗАЭС в военную базу и поставила под угрозу весь континент – Кулеба

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“В течение десятилетий ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины, особенно учитывая наше трагическое прошлое. Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны уйти с завода – им там нечего делать”, – подчеркнул Кулеба.

Напомним

В случае аварии на Запорожской АЭС радиационное облако накроет часть юга Украины и юго-западные регионы россии.