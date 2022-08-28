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Радіаційна хмара накриє частину росії: Енергоатом про можливі наслідки аварії на ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У разі аварії на Запорізькій АЕС радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії. Відповідний прогноз зробили фахівці Держатомрегулювання України, пише УНН із посиланням на Telegram-канал Енергоатому.

Радіаційна хмара накриє частину росії: Енергоатом про можливі наслідки аварії на ЗАЕС

Цитата

"Радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС відповідно до рози вітрів на понеділок, 29 серпня 2022 року, накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії. В разі аварії на одному з енергоблоків ЗАЕС хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік росії", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Населенню на потенційно небезпечних територіях показано проведення йодної профілактики та обмеження перебування на відкритій місцевості без гострої потреби, а в разі її появи застосовувати захисні засоби для органів дихання.

Також рекомендовано провести герметизацію приміщень (вікон, дверей), вимкнути кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні продухи, димоходи тощо, ввести спеціальні режими роботи шкіл та дитячих садків, організувати санітарні бар’єри на входах до приміщень, що включають зняття верхнього одягу та перевзування.

Крім того, на потенційно небезпечних територіях рекомендують вжити заходів з герметизації та упаковки продуктів харчування, води, білизни, документів і цінних речей, обмежити походи в ліс та не порушувати заборону на полювання і рибну ловлю у місцевих водоймах.

Для запобігання запиленню на відкритих місцевостях рекомендовано проведення дезактивації територій, а також введення спеціальних обмежень для автотранспорту щодо виїзду на узбіччя, руху по дорогах без жорсткого покриття.

Доповнення

Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ вже сформувала місію, яка відвідає Запорізьку АЕС на наступному тижні.

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