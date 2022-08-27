МАГАТЕ вже сформувало місію, яка відвідає Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Міжнародна агенція з атомної енергії МАГАТЕ вже сформувала місію, яка відвідає Запорізьку АЕС на наступному тижні. Про це пише The New York Times, передає УНН.
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Організація зібрала групу експертів для відвідування Запорізької атомної електростанції, яка прибуде до України вже наступного тижня.
Місію очолить керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі з Аргентини та 13 інших експертів із переважно нейтральних країн. США та Сполучене Королівство не візьмуть участі у місії. Росія презирливо вважає їх несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України.
Нагадаємо
Російські військові вчергове обстріляли майданчик Запорізької АЕС, а також, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС – задля нерозголошення ними свідчень про злочини окупантів на станції та використання її як військової бази.