МАГАТЭ уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
Организация собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции, которая прибудет в Украину уже на следующей неделе.
Миссию возглавит руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси из Аргентины и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. США и Соединенное Королевство не примут участия в миссии. Россия презрительно считает их несправедливо пристрастными из-за сильной поддержки Украины.
Напомним
Российские военные в очередной раз обстреляли площадку Запорожской АЭС, а также, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы.