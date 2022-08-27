МАГАТЭ уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую АЭС

Детали

Организация собрала группу экспертов для посещения Запорожской атомной электростанции, которая прибудет в Украину уже на следующей неделе.

Миссию возглавит руководитель МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси из Аргентины и 13 других экспертов из преимущественно нейтральных стран. США и Соединенное Королевство не примут участия в миссии. Россия презрительно считает их несправедливо пристрастными из-за сильной поддержки Украины.

Напомним

Российские военные в очередной раз обстреляли площадку Запорожской АЭС, а также, готовясь к приезду миссии МАГАТЭ, усилили давление на персонал ЗАЭС – для неразглашения ими свидетельств о преступлениях оккупантов на станции и использовании ее в качестве военной базы.