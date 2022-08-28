Радиационное облако накроет часть россии: Энергоатом о возможных последствиях аварии на ЗАЭС

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"Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы россии. В случае аварии на одном из энергоблоков ЗАЭС облако распространения радиации будет двигаться по ветру на юго-восток в сторону россии", - говорится в сообщении.

Детали

Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае ее появления применять защитные средства для органов дыхания.

Также рекомендуется провести герметизацию помещений (окон, дверей), выключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.д., ввести специальные режимы работы школ и детских садов, организовать санитарные барьеры на входах в помещения, которые включают снятие верхней одежды и переобувку.

Кроме того, на потенциально опасных территориях рекомендуют принять меры по герметизации и упаковке продуктов питания, воды, белья, документов и ценных вещей, ограничить походы в лес и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

Для предотвращения опыления на открытых местностях рекомендовано проведение дезактивации территорий, а также введение специальных ограничений для автотранспорта по выезду на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

Дополнение

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ уже сформировало миссию, которая посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе.