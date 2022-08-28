росія перетворила ЗАЕС на військову базу та поставила під загрозу весь континент – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь європейський континент. Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає УНН.
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“Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, особливо з огляду на наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні піти геть із заводу – їм там нема чого робити”, – наголосив Кулеба.
Нагадаємо
У разі аварії на Запорізькій АЕС радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.