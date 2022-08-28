росія перетворила ЗАЕС на військову базу та поставила під загрозу весь континент – Кулеба

Цитата

“Протягом десятиліть ядерна безпека залишалася головним пріоритетом України, особливо з огляду на наше трагічне минуле. Російські окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, поставивши під загрозу весь континент. Російські військові повинні піти геть із заводу – їм там нема чого робити”, – наголосив Кулеба.

Нагадаємо

У разі аварії на Запорізькій АЕС радіаційна хмара накриє частину півдня України та південно-західні регіони росії.