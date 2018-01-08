Россия оспорит в ВТО новые претензии Евросоюза по поставкам свинины

Такое решение станет ответом на то, что третьего января ЕС обратился в организацию с просьбой создать специальную комиссию для рассмотрения нового требования по поставкам мяса. С чем связаны претензии Евросоюза, непонятно.

"ЕС пока не объяснил нам свое решение. Мы еще в декабре продемонстрировали ВТО и ЕС, что выполнили все решения, сняли запрет на импорт свинины из-за АЧС (африканская чума свиней - ред.), он действует только по продэмбарго. Мы отправили копии всех решений Россельхознадзора во исполнение решения арбитров. Но ЕС считает, что мы не выполнили эти требования, и не согласился с нашими доводами", - сказал М.Медведков.

По словам М.Медведкова, ЕС не требует от России прямых денежных компенсаций за запрет поставок свинины. Он заявил, что таким образом Евросоюз хочет добиться от ВТО разрешения на ответные меры, "которые компенсируют их потери, например, повысить тарифы на российские товары".

При этом в Минэконмразвития отметили, что Россия не планирует выходить из ВТО из-за претензий ЕС.

Напомним, ранее в Российской Федерации пригрозили выходом страны из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае проигрыша арбитражного процесса по иску Европейского союза о взыскании с российской стороны почти 1,4 миллиарда евро в год за ограничения на импорт в Россию свинины из ЕС.