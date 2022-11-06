россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" – ВМС ВСУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Черном море на боевом дежурстве находится семь российских кораблей, среди них нет ни одного носителя ракет "Калибр". Об этом в Facebook сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 06.11.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в ВМС, в Азовском море враг удерживает на боевом дежурстве до двух кораблей и катеров.

В Средиземном море есть 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп – 76 ракет).

Напомним

Украинцев призвали сообщать по номеру 102 о пролете ракет и дронов.

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