россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" – ВМС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшний день в Черном море на боевом дежурстве находится семь российских кораблей, среди них нет ни одного носителя ракет "Калибр". Об этом в Facebook сообщили Военно-морские силы ВСУ, передает УНН.
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"По состоянию на 06.11.2022: в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили в ВМС, в Азовском море враг удерживает на боевом дежурстве до двух кораблей и катеров.
В Средиземном море есть 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп – 76 ракет).
Напомним
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