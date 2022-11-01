У поліції закликали повідомляти на 102 про проліт ракет і дронів

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"Однією зі складових успішної діяльності є участь громадян в інформуванні сил ППО про візуальне бачення або ракет, або дронів-камікадзе. Ефективно працює лінія 102, до якої ми закликаємо громадян повідомляти усю наявну інформацію, навіть якщо ви тільки чуєте, а не бачите. Потрібно декілька секунд, щоб передати дзвінок на 102, а оператор вже знає як діяти, тому не тільки командування Повітряних сил отримує цю інформацію, але і безпосередньо військові, які здійснюють збиття таких дронів. Не завжди бачимо на радарах, ворог використовує маскування, тому допомога людей тут вкрай важлива. Ми отримуємо близько 20-40 дзвінків від людей, що дає нам змогу, а головне – військовим, зрозуміти напрямок руху, який об’єкт рухається і як протидіяти цим явищам", – повідомив Нєбитов.

Нагадаємо

Раніше Андрій Нєбитов показав уламки російської ракети, яка могла вдарити по Київській області.