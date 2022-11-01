В полиции призвали сообщать на 102 о пролете ракет и дронов

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"Одной из составляющих успешной деятельности является участие граждан в информировании сил ПВО о визуальном видении либо ракет, либо дронов-камикадзе. Эффективно работает линия 102, на которую мы призываем граждан сообщать всю имеющуюся информацию, даже если вы только слышите, а не видите. Нужно несколько секунд, чтобы передать звонок на 102, а оператор уже знает как действовать, поэтому не только командование Воздушных сил получает эту информацию, но и непосредственно военные, которые осуществляют сбивание таких дронов. Не всегда видим на радарах, враг использует маскировку, поэтому помощь людей здесь крайне важна. Мы получаем около 20-40 звонков от людей, что дает нам возможность, а главное – военным, понять направление движения, какой объект движется и как противодействовать этим явлениям", – сообщил Небытов.

Напомним

Ранее Андрей Небытов показал обломки российской ракеты, которая могла ударить по Киевской области.