росія не вивела у Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС ЗСУ

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"Станом на 06.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили у ВМС, в Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.

У Середземному морі є 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 76 ракет).

Нагадаємо

Українців закликали повідомляти за номером 102 про проліт ракет і дронів.