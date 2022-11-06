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«Калібр» (сімейство ракет)

росія не вивела у Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС ЗСУ

росія не вивела у Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 215707 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на сьогодні у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім російських кораблів, серед них немає жодного носія ракет "Калібр". Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Станом на 06.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет",  – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили у ВМС, в Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.

У Середземному морі є 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 76 ракет).

Нагадаємо

Українців закликали повідомляти за номером 102 про проліт ракет і дронів.

Українські Національні Новини

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