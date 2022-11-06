росія не вивела у Чорне море жодного корабля з "Калібрами" – ВМС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Станом на сьогодні у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває сім російських кораблів, серед них немає жодного носія ракет "Калібр". Про це у Facebook повідомили Військово-морські сили ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Станом на 06.11.2022: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких 0 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 0 ракет", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили у ВМС, в Азовському морі ворог утримує на бойовому чергуванні до двох кораблів та катерів.
У Середземному морі є 10 ворожих кораблів, з них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 76 ракет).
Нагадаємо
Українців закликали повідомляти за номером 102 про проліт ракет і дронів.