Россия не оккупировала бы Крым и часть Донбасса, если бы Украина была в НАТО - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Россия никогда бы не аннексировала Крым и часть Донбасса, если бы Украина была членом НАТО. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на ЕС и НАТО, передает корреспондент УНН.
"Я глубоко убежден, что если бы мы были членом Альянса, Россия никогда бы не решилась аннексировать Крым, никогда бы не решилась проникнуть на Донбасс. Агрессию против Украины Кремль развязал именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость", - отметил он.
Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию относительно закрепления членства в ЕС и НАТО.
Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона.
20 сентября Верховная Рада поддержала и направила на заключение Конституционного суда проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение парламента.