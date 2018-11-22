Росія не окупувала б Крим і частину Донбасу, якби Україна була в НАТО - Порошенко

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Росія ніколи б не анексувала Крим і частину Донбасу, якби Україна була членом НАТО. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно закріплення курсу на ЄС та НАТО, передає кореспондент УНН.