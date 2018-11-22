Росія не окупувала б Крим і частину Донбасу, якби Україна була в НАТО - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Росія ніколи б не анексувала Крим і частину Донбасу, якби Україна була членом НАТО. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно закріплення курсу на ЄС та НАТО, передає кореспондент УНН.
“Я глибоко переконаний, що якби ми були членом Альянсу, Росія ніколи б не наважилася анексувати Крим, ніколи б не наважилася вдертися на Донбас. Агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість”, — зазначив він.
Нагадаємо, Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про зміни до Конституції щодо закріплення членства у ЄС і НАТО.
Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд України визнав, що законопроект про внесення змін до Конституції стосовно стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО відповідає вимогам Основного Закону.
20 вересня Верховна Рада підтримала та направила на висновок Конституційного суду проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Наприкінці вересня Конституційний суд України отримав звернення парламенту.