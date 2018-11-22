Рада почала розгляд законопроекту щодо курсу на НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Парламент схвалив включення до порядку денного законопроекту №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 266 народних депутатів України.
Згідно регламенту, відповідний законопроект розглядається по повній процедурі.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив профільному комітету - з правової політики - підготувати законопроект №9037 щодо курсу України на вступ до НАТО та ЄС для того, щоб сьогодні розглянути його у сесійній залі.
Як повідомляв УНН, Конституційний суд України підтримав зміни до Конституції щодо курсу України на вступ до ЄС і НАТО.
Нагадаємо, Конституційний суд України вивчав законопроект щодо закріплення в Конституції курсу на членство в Європейському союзі й НАТО після того, як наприкінці вересня отримав звернення Верховної Ради щодо надання висновку стосовно цього законопроекту.