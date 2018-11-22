Рада начала рассмотрение законопроекта по курсу на НАТО и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Парламент одобрил включение в повестку дня законопроекта №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 266 народных депутатов Украины.
Согласно регламенту, соответствующий законопроект рассматривается по полной процедуре.
Напомним, глава Верховной Рады Андрей Парубий поручил профильному комитету - по правовой политике - подготовить законопроект №9037 относительно курса Украины на вступление в НАТО и ЕС для того, чтобы сегодня рассмотреть его в сессионном зале.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины поддержал изменения в Конституцию относительно курса Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Напомним, Конституционный суд Украины изучал законопроект об закрепление в Конституции курса на членство в Европейском союзе и НАТО после того, как в конце сентября получил обращение Верховной Рады о предоставлении заключения относительно этого законопроекта.