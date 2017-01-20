Россия не будет пытаться вернуть себе права в ПАСЕ - нардеп

"Они (российская делегация - ред.) не будут на этой сессии ПАСЕ даже пытаться подать предложения о том, чтобы их вернули", - сказал Г.Логвинский.

По его словам, для России пока нет никакой возможности вернуться в ПАСЕ.

"С точки зрения РФ, она уже давно должна была быть в зале (ПАСЕ - ред.), у них есть все договоренности, она покорила много людей, имеет своих собственных агентов, имеет экономическое и политическое международное влияние. Но уже два года мы наблюдаем, как они не могут вернуться", - сказал Г.Логвинский.

Однако, по его словам, российская делегация в ПАСЕ понимает, что не может найти понимание и им никто не может гарантировать, что им удастся отстоять в ПАСЕ отмену санкций. "Поэтому они даже не пытаются туда идти", - сказал Г.Логвинский.

По словам нардепа, во время каждой сессии ПАСЕ украинская делегация разрабатывает новые резолюции, которые мешают российской делегации попасть в ПАСЕ.

"Например, на предыдущей сессии была резолюция, которая четко определила - на территории Украины есть война, мы четко определили, что санкции не должны сниматься, пока не будет возвращен контроль над Крымом... было признание России как государства-агрессора", - напомнил нардеп, добавив, что тогда под украинской декларацией поставили подписи около 80 евродепутатов, которые отметили, что они против возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, следующая сессия ПАСЕ пройдет с 23 по 27 января.

Как сообщал УНН, 12 октября 2016 года ПАСЕ одобрила две резолюции по Украине, в которых конфликт на Донбассе называется "российской агрессией" и содержится призыв к РФ вывести свои войска с территории Донбасса.

Ранее ПАСЕ применила политические санкции против РФ, из-за чего Россия покинула зал ПАСЕ.