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Росія не намагатиметься повернути собі права в ПАРЄ - нардеп

Київ • УНН

 • 17923 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Росія навіть не намагатиметься подати пропозиції щодо повернення своєї делегації у Парламентської асамблеї Ради Європи на майбутній сесії. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив заступник голови української делегації у ПАРЄ, народний депутат Георгій Логвинський.

"Вони (російська делегація - ред.) не будуть на цій сесії ПАРЄ навіть намагатися подати прозиції про те, щоб їх повернули",- сказав Г.Логвинський.

За його словами, для Росії наразі немає жодної можливості повернутися в ПАРЄ.

"З точки зору РФ, вона вже давно повинна була бути в залі (ПАРЄ - ред.), у них є всі домовленості, вона підкорила багато людей, має своїх власних агентів, має економічний та політичний міжнародний вплив. Але вже два роки ми спостерігаємо, як вони не можуть повернутися", - сказав Г.Логвинський.

Однак, за його словами, російська делегація в ПАРЄ розуміє, що не може знайти порозуміння і їм ніхто не може гарантувати, що їм вдасться відстояти в ПАРЄ скасування санкцій. "Тому вони навіть не намагаються туди йти",- сказав Г.Логвинський.

Зі слів нардепа, під час кожної сесії ПАРЄ українська делегація розробляє нові резолюції, які заважають російській делегації потрапити до ПАРЄ.

"Наприклад, на попередній сесії була резолюція, яка чітко визначила - на території України є війна, ми чітко визначили, що жодні санкції не повинні зніматися, поки не буде повернутий контроль над Кримом,.. було визнання Росії як держави-агресора", - нагадав нардеп, додавши, що тоді під українською декларацією поставили підписи близько 80 євродепутатів, які зазначили, що проти повернення російської делегації до ПАРЄ.

Нагадаємо, наступна сесія ПАРЄ триватиме з 23 по 27 січня.

Як повідомляв УНН, 12 жовтня 2016 року ПАРЄ схвалила дві резолюції щодо України, в яких конфлікт на Донбасі називається "російською агресією" і міститься заклик до РФ вивести свої війська з Донбасу.

Раніше ПАРЄ впровадила політичні санкції проти РФ, через що Росія залишила залу ПАРЄ.

Українські Національні Новини

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