россия пытается использовать переговоры, чтобы перегруппироваться для нового наступления - Столтенберг

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"россия надеется заморозить войну, чтобы иметь время перегруппировать, перевооружить силы и попытаться возобновить наступление. Президент Украины Владимир Зеленский предлагал рф начать отводить войска перед Рождеством как первый шаг к завершению конфликта, но москва резко отвергла это предложение. Это путин начал войну, и он может завершить ее хоть сегодня, убравшись из Украины. Сейчас нет признаков, что он действительно хочет мира", - отметил Генсек НАТО.

Он добавил, что нужно поддерживать Украину, чтобы она могла удержаться как суверенное, независимое европейское государство. Ведь большинство войн завершаются за столом переговоров, однако это «неразрывно связано с происходящим на поле боя».

«Если путин одержит верх в Украине, это будет сигналом для россии и других авторитарных режимов, что они могут получить желаемое силой. Это станет катастрофой для Украины. Это также сделает весь мир более опасным и всех нас более уязвимым. В наших собственных интересах безопасности сохранять поддержку для Украины этой зимой и столько, сколько потребуется», – отметил Столтенберг.

Дополнение

Со стороны россии на данный момент войны с Украиной не замечается, чтобы москва серьезно относилась к реальным переговорам, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.