рф наразі не налаштована серйозно на переговори - голова ЦРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. З боку росії на цей момент війни з Україною не помічається, щоб москва серйозно ставилася до реальних переговорів. Про це заявив голова ЦРУ Вільям Бернс в інтерв'ю PBS, пише УНН.
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"Більшість конфліктів закінчуються переговорами, але в цьому випадку це вимагає серйозності з боку росіян, чого, я думаю, ми не бачимо. Принаймні ми не вважаємо, що росіяни на цей момент серйозно ставляться до реальних переговорів", - сказав голова ЦРУ, коментуючи висловлювання голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі про те, що зима може бути часом для переговорів між Україною та росією.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський сказав, що переговори з росією можливі, але не з нинішньою нацистською росією.