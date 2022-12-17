рф в данный момент не настроена серьезно на переговоры - глава ЦРУ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Со стороны россии в данный момент войны с Украиной не замечается, чтобы москва серьезно относилась к реальным переговорам. Об этом заявил глава ЦРУ Уильям Бернс в интервью PBS, пишет УНН.

Цитата

"Большинство конфликтов заканчиваются переговорами, но в данном случае это требует серьезности со стороны россиян, чего, я думаю, мы не видим. По крайней мере, мы не считаем, что россияне в данный момент серьезно относятся к реальным переговорам", - сказал глава ЦРУ, комментируя высказывания председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли о том, что зима может быть временем для переговоров между Украиной и россией.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что переговоры с рф возможны, но не с нынешней нацистской россией.

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