росія намагається використати перемовини, щоб перегрупуватися для нового наступу - Столтенберг

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«росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував рф почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але москва різко відкинула цю пропозицію. Це путін почав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру", - зауважив Генсек НАТО.

Він додав, що потрібно підтримувати Україну, аби вона могла втриматися як суверенна, незалежна європейська держава. Адже більшість війн завершуються за столом переговорів, проте це «нерозривно пов’язане з тим, що відбувається на полі бою».

«Якщо путін візьме гору в Україні, це буде сигналом для росії та інших авторитарних режимів, що вони можуть отримати бажане силою. Це буде катастрофою для України. Це також зробить увесь світ більш небезпечним і всіх нас більш вразливими. У наших власних безпекових інтересах зберігати підтримку для України цієї зими і стільки, скільки буде потрібно», – зазначив Столтенберг.

Доповнення

З боку росії на цей момент війни з Україною не помічається, щоб москва серйозно ставилася до реальних переговорів, заявив голова ЦРУ Вільям Бернс.