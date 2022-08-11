россия пытается поссорить украинское военное руководство: в Минобороны объяснили, как именно

$41.170.09
45.030.03
ukru
Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив
07:20 • 15048 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

03:30 • 25742 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 61061 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 102453 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 136627 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 133720 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 288701 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 136934 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 123447 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 385714 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
55%
Популярные новости

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 16263 просмотра

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 13111 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 20838 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 20626 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 7748 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 15048 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 288701 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 307533 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 385714 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 361320 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Скотт Бессент

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Китай

Харьков

Реклама
УНН Lite

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 5034 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 82823 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 116224 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 135875 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 174374 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

F-16 Fighting Falcon

Туполев Ту-22М

россия пытается поссорить украинское военное руководство: в Минобороны объяснили, как именно

Киев • УНН

 • 228554 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Россияне пытаются поссорить украинское военное руководство, запуская сплетни и фейки в Telegram-каналах. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге призвала найти на сайте Минобороны перечень более 100 телеграмм-каналов, которые россияне распространяют именно в Украине, передает корреспондент УНН.

россия пытается поссорить украинское военное руководство: в Минобороны объяснили, как именно

Цитата

“Мы сегодня уже говорили о том, что последние несколько недель подряд Вооруженные силы Украины держат мощную оборону на Востоке, и враг заметно нервничает. Эту нервотрепку мы замечаем не только по его военным маневрам, но и по информационному полю. В частности, мы наблюдаем информационные атаки на наше военное руководство, на военно-политическое руководство нашего государства, и на одного из командующих, которого россияне действительно боятся”, – сказала она.

Детали

Маляр объяснила, что тактика россиян заключается в том, что они пытаются поссорить между собой военное руководство Украины, поэтому запускают определенные сплетни, якобы какие-то компроматы, хотя на самом деле это абсолютно вымышленная информация и фейки.

“А учитывая, что, несмотря на наши предупреждения, многие украинские граждане все же являются подписчиками российских Telegram-каналов, они эту информацию видят, и собственно, россияне этим пользуются”, – добавила заместитель министра.

Она призвала найти на сайте Минобороны список более 100 телеграмм-каналов, которые россияне распространяют именно в Украине.

“И, по сути, это их ключевой источник информации, через который они пытаются влиять на наше военное руководство. Но эти инструменты просты и примитивны, мы их понимаем, поэтому они никак на нас не влияют”, – отметила Маляр.

Дополнение

Центр стратегических коммуникаций опубликовал 100 российских ТГ-каналов, мимикрирующих под украинские.

Причастность таких каналов к российским спецслужбам рф установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Так, речь идет о ТГ-каналах Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие телеграмм-каналы, список которых постоянно обновляется.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.37
Bitcoin
$76,817.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,056.69
Ethereum
$1,461.28