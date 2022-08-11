россия пытается поссорить украинское военное руководство: в Минобороны объяснили, как именно

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“Мы сегодня уже говорили о том, что последние несколько недель подряд Вооруженные силы Украины держат мощную оборону на Востоке, и враг заметно нервничает. Эту нервотрепку мы замечаем не только по его военным маневрам, но и по информационному полю. В частности, мы наблюдаем информационные атаки на наше военное руководство, на военно-политическое руководство нашего государства, и на одного из командующих, которого россияне действительно боятся”, – сказала она.

Детали

Маляр объяснила, что тактика россиян заключается в том, что они пытаются поссорить между собой военное руководство Украины, поэтому запускают определенные сплетни, якобы какие-то компроматы, хотя на самом деле это абсолютно вымышленная информация и фейки.

“А учитывая, что, несмотря на наши предупреждения, многие украинские граждане все же являются подписчиками российских Telegram-каналов, они эту информацию видят, и собственно, россияне этим пользуются”, – добавила заместитель министра.

Она призвала найти на сайте Минобороны список более 100 телеграмм-каналов, которые россияне распространяют именно в Украине.

“И, по сути, это их ключевой источник информации, через который они пытаются влиять на наше военное руководство. Но эти инструменты просты и примитивны, мы их понимаем, поэтому они никак на нас не влияют”, – отметила Маляр.

Дополнение

Центр стратегических коммуникаций опубликовал 100 российских ТГ-каналов, мимикрирующих под украинские.

Причастность таких каналов к российским спецслужбам рф установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Так, речь идет о ТГ-каналах Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие телеграмм-каналы, список которых постоянно обновляется.