росія намагається посварити українське військове керівництво: у Міноборони пояснили, як саме

Цитата

“Ми сьогодні вже говорили про те, що останні декілька тижнів поспіль Збройні сили України тримають потужну оборону на Сході, і ворог помітно починає нервувати. Це нервування ми помічаємо не тільки по його військових маневрах, але і по інформаційному полю. Зокрема, ми спостерігаємо інформаційні атаки на наше військове керівництво, на військово-політичне керівництво нашої держави, і на одного із командувачів, якого росіяни дійсно бояться”, – сказала вона.

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Маляр пояснила, що тактика росіян полягає в тому, що вони намагаються посварити між собою військове керівництво України, тому запускають певні плітки, нібито якісь компромати, хоча насправді це абсолютно вигадана інформація і фейки.

“А враховуючи, що попри наші попередження, багато українських громадян все ж таки є підписниками російських Telegram-каналів, вони цю інформацію бачать, і власне, росіяни цим користуються”, – додала заступниця міністра.

Вона закликала знайти на сайті Міноборони перелік понад 100 телеграм-каналів, які росіяни поширюють саме в Україні.

“І, власне, це їхнє ключове джерело інформації, через яке вони намагаються впливати на наше військове керівництво. Але ці інструменти прості й примітивні, ми їх розуміємо, тому вони ніяк на нас не впливають”, - відзначила Маляр.

Доповнення

Центр стратегічних комунікацій опублікував 100 російських ТГ-каналів, які мімікрують під українські.

Причетність таких каналів до російських спецслужб рф встановила раніше і Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.

Так, мова йде про ТГ-канали Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой та інші телеграм-канали, список яких постійно оновлюється.