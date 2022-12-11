россия пыталась обменять бывшего морского пехотинца США на убийцу, задержанного в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Усилия США по переговорам об освобождении бывшего морского пехотинца, содержащегося в россии в рамках обмена с участием звезды баскетбола Бритни Гринер, было сорвано требованием Москвы об освобождении осужденного убийцы, задержанного в Германии, передает УНН.
Детали
Обмен Гринер на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута вызвал вопрос о том, почему американской стороне не удалось добиться одновременного освобождения Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, которого Москва обвиняет Москва в шпионаже.
Официального представителя национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в воскресенье спросили о том, почему переговоры зашли в тупик из-за требования россии освободить Вадима Красикова, бывшего полковника российской разведки, отбывающего пожизненный срок за убийство в Германии.
Кирби признал в программе "Эта неделя" на канале ABC, что "было заявление о том, что рф нужен человек по имени Красиков, которого немцы содержат под стражей".
"Это просто не считалось серьезным предложением", - сказал Кирби, охарактеризовав Красикова как "убийцу".
Кирби сказал CNN в конце июля, что включение Красикова в любое соглашение было "недобросовестной попыткой Москвы уклониться от очень серьезного предложения" со стороны США.
Некоторые американские дипломаты считают, что требование об освобождении Красикова происходит от путина, сообщает The New York Times.
Сам путин заявил в пятницу во время визита в Кыргызстан, что дальнейшие обмены заключенными с США "возможны".
Роджер Карстенс, специальный посланник президента США по делам заложников, сообщил CNN, что разговаривал с Уиланом в пятницу, на следующий день после обмена Гринер-Бут. Уилан выразил свое "разочарование", сказал Карстенс.
Добавим
Красиков отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского боевика в парке Берлина в 2019 году, убийство, которое, по словам властей Германии, было заказано российскими спецслужбами.