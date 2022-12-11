россия пыталась обменять бывшего морского пехотинца США на убийцу, задержанного в Германии

ukru
Эксклюзив
16:00 • 49146 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 113859 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 121701 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 106896 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101905 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 85510 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110331 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135833 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122915 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136658 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 131668 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 127942 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113362 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 60626 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 48177 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 225536 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 256130 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 194757 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 200337 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 235762 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 60603 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 113357 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118113 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125750 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140927 просмотра
Актуальное
россия пыталась обменять бывшего морского пехотинца США на убийцу, задержанного в Германии

россия пыталась обменять бывшего морского пехотинца США на убийцу, задержанного в Германии

Киев • УНН

 • 1126064 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Усилия США по переговорам об освобождении бывшего морского пехотинца, содержащегося в россии в рамках обмена с участием звезды баскетбола Бритни Гринер, было сорвано требованием Москвы об освобождении осужденного убийцы, задержанного в Германии, передает УНН.

Детали

Обмен Гринер на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута вызвал вопрос о том, почему американской стороне не удалось добиться одновременного освобождения Пола Уилана, бывшего морского пехотинца, которого Москва обвиняет Москва в шпионаже.

Официального представителя национальной безопасности Белого дома Джона Кирби в воскресенье спросили о том, почему переговоры зашли в тупик из-за требования россии освободить Вадима Красикова, бывшего полковника российской разведки, отбывающего пожизненный срок за убийство в Германии.

Кирби признал в программе "Эта неделя" на канале ABC, что "было заявление о том, что рф нужен человек по имени Красиков, которого немцы содержат под стражей".

"Это просто не считалось серьезным предложением", - сказал Кирби, охарактеризовав Красикова как "убийцу".

Кирби сказал CNN в конце июля, что включение Красикова в любое соглашение было "недобросовестной попыткой Москвы уклониться от очень серьезного предложения" со стороны США.

Некоторые американские дипломаты считают, что требование об освобождении Красикова происходит от путина, сообщает The New York Times.

Сам путин заявил в пятницу во время визита в Кыргызстан, что дальнейшие обмены заключенными с США "возможны".

Роджер Карстенс, специальный посланник президента США по делам заложников, сообщил CNN, что разговаривал с Уиланом в пятницу, на следующий день после обмена Гринер-Бут. Уилан выразил свое "разочарование", сказал Карстенс.

Добавим

Красиков отбывает пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского боевика в парке Берлина в 2019 году, убийство, которое, по словам властей Германии, было заказано российскими спецслужбами.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы