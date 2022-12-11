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росія намагалася обміняти колишнього морського піхотинця США на вбивцю, затриманого в Німеччині

росія намагалася обміняти колишнього морського піхотинця США на вбивцю, затриманого в Німеччині

Київ • УНН

 • 1126065 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зусилля США щодо переговорів про звільнення колишнього морського піхотинця, який утримується в росії в рамках обміну за участю зірки баскетболу Брітні Ґрінер, було зірвано вимогою Москви про звільнення засудженого вбивці, затриманого в Німеччині, передає УНН.

Деталі

Обмін Ґрінер на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута викликало питання про те, чому американській стороні не вдалося домогтися одночасного звільнення Пола Вілана, колишнього морського піхотинця, якого Москва звинувачує Москва у шпигунстві.

Офіційного представника національної безпеки Білого дому Джона Кірбі в неділю запитали про те, чому переговори зайшли в глухий кут через вимогу росії звільнити Вадима Красікова, колишнього полковника російської розвідки, який відбуває довічний термін за вбивство в Німеччині.

Кірбі визнав у програмі "Цей тиждень" на каналі ABC, що "була заява про те, що рф потрібна людина на ім'я Красіков, якого німці тримають під вартою".

"Це просто не вважалося серйозною пропозицією", - сказав Кірбі, охарактеризувавши Красікова як "вбивцю".

Кірбі сказав CNN наприкінці липня, що включення Красікова до будь-якої угоди було "несумлінною спробою Москви ухилитися від дуже серйозної пропозиції" з боку США.

Деякі американські дипломати вважають, що вимога про звільнення Красікова походить від путіна, повідомляє The New York Times.

Сам путін заявив у п'ятницю під час візиту до Киргизстану, що подальші обміни із США ув'язненими "можливі".

Роджер Карстенс, спеціальний посланник президента США у справах заручників, повідомив CNN, що розмовляв з Віланом у п'ятницю, наступного дня після обміну Ґрінер-Бут. Вілан висловив своє "розчарування", сказав Карстенс.

Додамо

Красіков відбуває довічний ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського бойовика в парку Берліна в 2019 році, вбивство, яке, за словами влади Німеччини, було замовлено російськими спецслужбами.

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