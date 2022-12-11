росія намагалася обміняти колишнього морського піхотинця США на вбивцю, затриманого в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Зусилля США щодо переговорів про звільнення колишнього морського піхотинця, який утримується в росії в рамках обміну за участю зірки баскетболу Брітні Ґрінер, було зірвано вимогою Москви про звільнення засудженого вбивці, затриманого в Німеччині, передає УНН.
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Обмін Ґрінер на засудженого російського торговця зброєю Віктора Бута викликало питання про те, чому американській стороні не вдалося домогтися одночасного звільнення Пола Вілана, колишнього морського піхотинця, якого Москва звинувачує Москва у шпигунстві.
Офіційного представника національної безпеки Білого дому Джона Кірбі в неділю запитали про те, чому переговори зайшли в глухий кут через вимогу росії звільнити Вадима Красікова, колишнього полковника російської розвідки, який відбуває довічний термін за вбивство в Німеччині.
Кірбі визнав у програмі "Цей тиждень" на каналі ABC, що "була заява про те, що рф потрібна людина на ім'я Красіков, якого німці тримають під вартою".
"Це просто не вважалося серйозною пропозицією", - сказав Кірбі, охарактеризувавши Красікова як "вбивцю".
Кірбі сказав CNN наприкінці липня, що включення Красікова до будь-якої угоди було "несумлінною спробою Москви ухилитися від дуже серйозної пропозиції" з боку США.
Деякі американські дипломати вважають, що вимога про звільнення Красікова походить від путіна, повідомляє The New York Times.
Сам путін заявив у п'ятницю під час візиту до Киргизстану, що подальші обміни із США ув'язненими "можливі".
Роджер Карстенс, спеціальний посланник президента США у справах заручників, повідомив CNN, що розмовляв з Віланом у п'ятницю, наступного дня після обміну Ґрінер-Бут. Вілан висловив своє "розчарування", сказав Карстенс.
Додамо
Красіков відбуває довічний ув'язнення в Німеччині за вбивство чеченського бойовика в парку Берліна в 2019 році, вбивство, яке, за словами влади Німеччини, було замовлено російськими спецслужбами.