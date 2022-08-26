россия на фоне скачка цен в Европе сжигает много газа, озадачив экспертов - BBC

Эксперты говорят, что газ раньше экспортировали в Германию. Они отмечают, что завод недалеко от границы с Финляндией ежедневно сжигает газа примерно на 10 миллионов долларов.

Ученые обеспокоены большими объемами углекислого газа и сажи, которые это создает, что может ускорить таяние арктических льдов.

Детали

Анализ Rystad Energy показывает, что ежедневно сжигается около 4,34 миллиона кубометров газа.

Это происходит на новом заводе по производству СПГ на "Портовой", северо-западнее Санкт-Петербурга. Первые признаки того, что что-то не так, поступили от финских граждан, ранее этим летом через границу заметивших на горизонте большое пламя.

С июня исследователи отметили значительное увеличение количества тепла, выделяемого от объекта – вероятно, из-за сжигания газа. В то время как сжигание газа является обычным явлением на перерабатывающих заводах – обычно это делается по техническим причинам или по соображениям безопасности – масштабы этого сжигания сбили экспертов с толку.

"Я никогда не видела так много факелов на заводе по производству СПГ", - сказала доктор Джессика Маккарти, эксперт по спутниковым данным из Университета Майами в Огайо.

"Начиная примерно с июня, мы наблюдали этот огромный пик, и он просто не исчез. Он оставался очень аномально высоким", – говорит эксперт.

Марк Дэвис, генеральный директор Capterio, компании, занимающейся поиском решений для сжигания сопутствующего газа, отмечает, что сжигание не случайно и, скорее всего, является умышленным решением, принятым по оперативным причинам.

"Операторы часто очень не решаются действительно закрывать объекты, опасаясь, что их запуск может быть технически сложным или дорогим, и, вероятно, это так и есть", - сказал он.

Другие считают, что могут возникать технические проблемы при работе с большими объемами газа, поставляемого по трубопроводу "Северный поток".

Российская энергетическая компания "Газпром", возможно, намеревалась использовать этот газ для производства СПГ на новом заводе, но, возможно, у нее возникли проблемы с его переработкой, и самый безопасный вариант – сжигать его.

Это также может быть следствием торгового эмбарго Европы против рф в ответ на вторжение в Украину.

"Такого рода долгосрочное факельное сжигание может означать, что им не хватает определенного оборудования", - сказал Эса Ваккилайнен, профессор энергетики из Университета LUT в Финляндии.

"Итак, из-за торгового эмбарго по отношению к рф они не могут производить высококачественную арматуру, необходимую для переработки нефти и газа. Следовательно, возможно какие-то клапаны сломаны, и они не могут их заменить", - добавил он.

"Хотя точные причины факельного сжигания неизвестны, объемы, выбросы и местонахождение факельного сжигания являются видимым напоминанием о доминировании рф на энергетических рынках Европы", - сказал Синдре Кнутссон из Rystad Energy.

"Более четкого сигнала быть не может: завтра россия может снизить цены на энергоносители. Это газ, который иначе экспортировался бы "Северным потоком-1" или альтернативными вариантами", - заметил эксперт.

Дополнение

"Портовая" расположена рядом с компрессорной станцией в начале газопровода "Северный поток-1", по которому газ дном моря доставляется в Германию. Снабжение трубопроводом было прекращено с середины июля, причем россияне называют причиной технические проблемы. Германия заявляет, что это был чисто политический шаг после вторжения рф в Украину.