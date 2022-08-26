росія на тлі стрибка цін у Європі спалює багато газу, спантеличивши експертів - BBC

Експерти кажуть, що газ раніше експортували до Німеччини. Вони зазначають, що завод неподалік кордону з Фінляндією щодня спалює газу приблизно на 10 мільйонів доларів.

Учені стурбовані великими обсягами вуглекислого газу та сажі, які це створює, що може прискорити танення арктичних льодів.

Деталі

Аналіз Rystad Energy показує, що щодня спалюється близько 4,34 мільйонів кубометрів газу.

Це відбувається на новому заводі з виробництва СПГ на "Портовій", на північний захід від Санкт-Петербурга. Перші ознаки того, що щось негаразд, надійшли від фінських громадян, які раніше цього літа через кордон помітили на горизонті велике полум'я.

З червня дослідники відзначили значне збільшення кількості тепла, що виділяється від об'єкта - імовірно, через спалювання газу. У той час як спалювання газу є звичайним явищем на переробних заводах – зазвичай це робиться з технічних причин або з міркувань безпеки – масштаби цього спалювання збили експертів з пантелику.

"Я ніколи не бачила так багато факелів на заводі з виробництва СПГ", - сказала доктор Джесіка Маккарті, експерт із супутникових даних з Університету Майамі в Огайо.

"Починаючи приблизно з червня, ми спостерігали цей величезний пік, і він просто не зник. Він залишався дуже аномально високим", - каже експерт.

Марк Девіс, генеральний директор Capterio, компанії, що займається пошуком рішень для спалювання попутного газу, зазначає, що спалювання не випадкове і, швидше за все, є навмисним рішенням, ухваленим з оперативних причин.

"Оператори часто дуже не наважуються насправді закривати об'єкти, побоюючись, що їхній запуск може бути технічно складним або дорогим, і, ймовірно, це так і є", - сказав він.

Інші вважають, що можуть виникати технічні проблеми під час роботи з великими обсягами газу, що постачається трубопроводом "Північний потік".

Російська енергетична компанія "Газпром", можливо, мала намір використовувати цей газ для виробництва СПГ на новому заводі, але, можливо, у неї виникли проблеми з його переробкою, і найбезпечніший варіант - спалювати його.

Це також може бути наслідком торгового ембарго Європи проти рф у відповідь на вторгнення в Україну.

"Такого роду довгострокове факельне спалювання може означати, що їм не вистачає певного обладнання", - сказав Еса Ваккілайнен, професор енергетики з Університету LUT у Фінляндії.

"Отже, через торговельне ембарго щодо росії вони не можуть виготовляти високоякісну арматуру, необхідну для переробки нафти та газу. Отже, можливо якісь клапани зламані, і вони не можуть їх замінити", - додав він.

"Хоча точні причини факельного спалювання невідомі, обсяги, викиди та місцезнаходження факельного спалювання є видимим нагадуванням про домінування рф на енергетичних ринках Європи", - сказав Сіндре Кнутссон з Rystad Energy.

"Більш чіткого сигналу бути не може: завтра росія може знизити ціни на енергоносії. Це газ, який інакше експортувався б "Північним потоком-1" або альтернативними варіантами", - зауважив експерт.

Доповнення

"Портова" розташована поряд з компресорною станцією на початку газопроводу "Північний потік-1", яким газ дном моря доставляється до Німеччини. Постачання трубопроводом було припинено з середини липня, причому росіяни називають причиною технічні проблеми. Німеччина заявляє, що це був суто політичний крок після вторгнення рф до України.