россия может отправить спасательный корабль для экипажа МКС

Детали

Крошечный метеорит вызвал утечку охлаждающей жидкости из капсулы MS-22 14 декабря.

На брифинге для прессы, организованном космическим агентством США, Сергей Крикалев, возглавляющий программы пилотируемых космических полетов в российском Роскосмосе, сообщил журналистам, что ущерб оценивается.

Если термический анализ, оценивающий, насколько жарко будет в кабине, придет к выводу, что МС-22 непригодна для полета с экипажем, тогда запланированный запуск еще одной капсулы «Союз» в середине марта с космодрома Байконур может быть перенесен.

«Они рассчитывают на конец февраля отправить в космос следующий корабль «Союз», — добавил Джоэл Монтальбано, руководитель программы Международной космической станции NASA.

В сентябре МС-22 доставила на МКС российских космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.

На борту орбитальной станции находятся семь человек, но если МС-22 будет признана непригодной, это также будет означать, что на МКС есть только одна «спасательная шлюпка», способная перевозить четырех человек на случай, если их нужно будет эвакуировать.

Американцы Джош Кассада и Николь Манн, японец Коичи Ваката и россиянка Анна Кикина прибыли на корабле SpaceX Crew Dragon в октябре.

Добавим

Космос остается редкой площадкой сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с момента начала российского наступления в Украине и последовавших за этим санкций Запада.

МКС была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между США и россией.