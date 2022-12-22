росія може відправити рятувальний корабель для екіпажу МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. росія вивчає льотну придатність капсули з екіпажем «Союз», пристикованої до МКС, через яку минулого тижня стався витік, і, можливо, потрібно буде відправити рятувальне судно для екіпажу, що застряг, заявили офіційні особи в четвер, інформує УНН.
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Крихітний метеорит викликав витік охолоджувальної рідини з капсули MS-22 14 грудня.
На брифінгу для преси, організованому космічним агентством США, Сергій Крикальов, який очолює програми пілотованих космічних польотів у російському Роскосмосі, повідомив журналістам, що збитки оцінюються.
Якщо термічний аналіз, який оцінює, наскільки спекотно буде в кабіні, дійде висновку, що МС-22 непридатна для польоту з екіпажем, тоді запланований запуск ще однієї капсули «Союз» у середині березня з космодрому Байконур може бути перенесений.
«Вони розраховують на кінець лютого відправити до космосу наступний корабель «Союз», — додав Джоел Монтальбано, керівник програми Міжнародної космічної станції NASA.
У вересні МС-22 доставила на МКС російських космонавтів Дмитра Петеліна та Сергія Прокоп'єва, а також астронавта NASA Френка Рубіо.
На борту орбітальної станції перебуває семеро людей, але якщо МС-22 буде визнано непридатною, це також означатиме, що на МКС є лише одна «рятувальна шлюпка», здатна перевозити чотирьох осіб на випадок, якщо їх потрібно буде евакуювати.
Американці Джош Кассада та Ніколь Манн, японець Коїчі Ваката та росіянка Ганна Кікіна прибули на кораблі SpaceX Crew Dragon у жовтні.
Додамо
Космос залишається рідкісним майданчиком співпраці між Москвою і Вашингтоном з моменту початку російського наступу в Україні і санкцій Заходу, що послідували за цим.
МКС була запущена в 1998 році під час розширення співпраці між США та росією.