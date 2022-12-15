Крихітний метеорит викликав витік охолоджувальної рідини з космічного корабля "Союз"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Російські інженери та NASA в четвер оцінили витік охолоджуючої рідини з капсули екіпажу "Союз", пристикованої до Міжнародної космічної станції (МКС), яка могла бути спричинена ударом мікрометеорита. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
Деталі
Витік охолоджуючої рідини змусив в останню хвилину скасувати вихід у відкритий космос двох російських космонавтів і потенційно може вплинути на зворотний політ на Землю трьох членів екіпажу.
NASA заявило, що витік стався на "кормовій частині" корабля "Союз МС-22", який закріплений на МКС.
Російська космічна корпорація "Роскосмос" і космічне агентство США заявили, що витік на кораблі "Союз МС-22" не становить небезпеки для астронавтів та космонавтів на борту МКС.
Інформаційне агентство ТАРС цитує Сергія Крикальова, колишнього космонавта, який очолює програму пілотованих космічних польотів Роскосмосу, який заявив, що витік міг бути викликаний ударом мікрометеорита.
"Причиною витоку може бути мікрометеорит, який потрапив у радіатор. Можливі наслідки - зміна температурного режиму".
Доповнення
У вересні "Союз МС-22" доставив на МКС російських космонавтів Сергія Прокоп'єва та Дмитра Петеліна та астронавта NASA Френка Рубіо.
Планується, що вони повернуться на Землю у березні, і у разі недоступності "Союзу МС-22" на МКС доведеться відправити ще одне судно.
В даний час на борту космічної станції крім Рубіо, Прокоп'єва і Петеліна знаходяться ще чотири астронавти і космонавти. Астронавти NASA Джош Кассада та Ніколь Манн, японський астронавт Коїті Ваката та російський космонавт Анна Кікіна у жовтні були доставлені на МКС на борту космічного корабля SpaceX.
Космос є рідкісним напрямом співпраці між Москвою і Вашингтоном з моменту початку нападу Москви на Україну в лютому і санкцій Заходу, що послідували за цим, щодо росії, які розірвали зв'язки між двома країнами.
МКС була запущена в 1998 році під час розширення співпраці між США та росією після їх змагань із космічних перегонів під час Холодної війни.