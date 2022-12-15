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Крошечный метеорит вызвал утечку охлаждающей жидкости из космического корабля "Союз"

Крошечный метеорит вызвал утечку охлаждающей жидкости из космического корабля "Союз"

Киев • УНН

 • 1029089 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Российские инженеры и NASA в четверг оценили утечку охлаждающей жидкости из капсулы экипажа "Союз", пристыкованной к Международной космической станции (МКС), которая могла быть вызвана ударом микрометеорита. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

Утечка охлаждающей жидкости заставила в последнюю минуту отменить выход в открытый космос двух российских космонавтов и потенциально может повлиять на обратный полет на Землю трех членов экипажа.

NASA заявило, что утечка произошла на "кормовой части" корабля "Союз МС-22", который закреплен на МКС.

Российская космическая корпорация "Роскосмос" и космическое агентство США заявили, что утечка на корабле "Союз МС-22" не представляет опасности для астронавтов и космонавтов на борту МКС.

Информационное агентство ТАСС цитирует Сергея Крикалева, бывшего космонавта, возглавляющего программу пилотируемых космических полетов Роскосмоса, заявившего, что утечка могла быть вызвана ударом микрометеорита.

"Причиной утечки может быть микрометеорит, попавший в радиатор. Возможные последствия – изменение температурного режима".

Дополнение

В сентябре "Союз МС-22" доставил на МКС российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио.

Планируется, что они вернутся на Землю в марте, и в случае недоступности "Союза ТС-22" на МКС придется отправить еще одно судно.

В настоящее время на борту космической станции кроме Рубио, Прокопьева и Петелина находятся еще четыре астронавта и космонавта. Астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн, японский астронавт Коити Ваката и российский космонавт Анна Кикина в октябре были доставлены на МКС на борту космического корабля SpaceX.

Космос является редким направлением сотрудничества между Москвой и Вашингтоном с момента начала нападения Москвы на Украину в феврале и последовавших за этим санкций Запада в отношении россии, разорвавших связи между двумя странами.

МКС была запущена в 1998 году во время расширения сотрудничества между США и россией после их соревнований по космической гонке во время Холодной войны.

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