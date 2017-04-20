Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017" - Турчинов

“При подготовке к активной фазе проведения учений „Запад-2017“, а они должны состояться в начале сентября текущего года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции”, — сказал А.Турчинов.

Он подчеркнул, что Россия придает особое значение подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений “Запад-2017” в Западном военном округе в Беларуси и Калининградской области РФ “в непосредственной близости от Украины и восточных рубежей НАТО”.

Участие в учениях должны принять около 100 тыс. военнослужащих.

“По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных к широкомасштабным ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку”, — сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНН, А.Турчинов заявил, что российские войска могут остаться в Беларуси после сентябрьских учений.