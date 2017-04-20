Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017" - Турчинов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31233 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 98332 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150501 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114122 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114997 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111627 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103622 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103407 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152131 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017" - Турчинов

Россия может готовить наступательную операцию под прикрытием учений "Запад-2017" - Турчинов

Киев  •  УНН

 • 9803 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Россия при подготовке к активной фазе проведения учений "Запад-2017" может проводить скрытые меры по подготовке к стратегической наступательной операции. Об этом во время презентации программы "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.

“При подготовке к активной фазе проведения учений „Запад-2017“, а они должны состояться в начале сентября текущего года, нельзя исключать проведения российской стороной скрытых мероприятий по подготовке к стратегической наступательной операции”, — сказал А.Турчинов.

Он подчеркнул, что Россия придает особое значение подготовке и проведению стратегических командно-штабных учений “Запад-2017” в Западном военном округе в Беларуси и Калининградской области РФ “в непосредственной близости от Украины и восточных рубежей НАТО”.

Участие в учениях должны принять около 100 тыс. военнослужащих.

“По оценкам военных специалистов, конечная цель указанных учений заключается в проверке готовности российских войск проводить операции от региональных к широкомасштабным ограниченных войн в условиях сокращения времени на их стратегическую подготовку”, — сказал А.Турчинов.

Как сообщал УНН, А.Турчинов заявил, что российские войска могут остаться в Беларуси после сентябрьских учений.

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