Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань "Запад-2017" - О.Турчинов

“При підготовці до активної фази проведення навчань "Запад-2017", а вони повинні відбутись на початку вересня поточного року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів з підготовки до стратегічної наступальної операції”, — сказав О.Турчинов.

Він підкреслив, що Росія надає особливого значення підготовці та проведенню стратегічного командно-штабного навчання “Запад-2017” у Західному військовому окрузі в Білорусі та Калінінградській області РФ “у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО”.

Участь у навчаннях мають взяти близько 100 тис. військовослужбовців.

“За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку”, — сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, О.Турчинов заявив, що російські війська можуть залишитись у Білорусі після вересневих навчань.