Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань "Запад-2017" - О.Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Росія при підготовці до активної фази проведення навчань "Запад-2017" може проводити приховані заходи з підготовки до стратегічної наступальної операції. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“При підготовці до активної фази проведення навчань "Запад-2017", а вони повинні відбутись на початку вересня поточного року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів з підготовки до стратегічної наступальної операції”, — сказав О.Турчинов.
Він підкреслив, що Росія надає особливого значення підготовці та проведенню стратегічного командно-штабного навчання “Запад-2017” у Західному військовому окрузі в Білорусі та Калінінградській області РФ “у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО”.
Участь у навчаннях мають взяти близько 100 тис. військовослужбовців.
“За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку”, — сказав О.Турчинов.
Як повідомляв УНН, О.Турчинов заявив, що російські війська можуть залишитись у Білорусі після вересневих навчань.