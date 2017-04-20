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Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань "Запад-2017" - О.Турчинов

Росія може готувати наступальну операцію під прикриттям навчань "Запад-2017" - О.Турчинов

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Росія при підготовці до активної фази проведення навчань "Запад-2017" може проводити приховані заходи з підготовки до стратегічної наступальної операції. Про це під час презентації програми “Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України” заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.

“При підготовці до активної фази проведення навчань "Запад-2017", а вони повинні відбутись на початку вересня поточного року, не можна виключати проведення російською стороною прихованих заходів з підготовки до стратегічної наступальної операції”, — сказав О.Турчинов.

Він підкреслив, що Росія надає особливого значення підготовці та проведенню стратегічного командно-штабного навчання “Запад-2017” у Західному військовому окрузі в Білорусі та Калінінградській області РФ “у безпосередній близькості від України та східних рубежів НАТО”.

Участь у навчаннях мають взяти близько 100 тис. військовослужбовців.

“За оцінками військових фахівців, кінцева мета зазначених навчань полягає у перевірці готовності російських військ проводити операції від регіональних до широкомасштабних обмежених війн за умов скорочення часу на їх стратегічну підготовку”, — сказав О.Турчинов.

Як повідомляв УНН, О.Турчинов заявив, що російські війська можуть залишитись у Білорусі після вересневих навчань.

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Українські Національні Новини

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