Россия пугает Украину "ядерными выбросами" из-за строительства хранилища для отработанного АЭС топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В РФ заявляют, что Украина вряд ли сможет самостоятельно заниматься переработкой и хранением отработанного ядерного топлива (ОЯТ), поскольку "для этого у страны не хватает денег и компетенции". Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананский, комментируя заявление министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика о начале строительства в Украине собственного сухого хранилища отработанного ядерного топлива.
"Своих средств на создание полного комплекса хранения ОЯТ в Украине нет. Даже если западные партнеры Киева найдут эти деньги, реализация такого проекта займет много времени", - считают в Госдуме.
По словам И.Ананского, кроме финансового вопроса, остро стоит вопрос безопасности.
"Это огромный риск не только для окружающей среды, но и для людей. Возможны выбросы опасных веществ в окружающую среду ", - заявил он.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине появится сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое диверсифицирует утилизацию таких отходов.
Все это время за 200 млн долл. в год Украина утилизирует ядерно-топливные отходы в РФ.
Также напомним, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.
По словам И.Насалика: "Это хорошо, что Россию "зацепили" наши намерения развивать уранодобычу".
Ведь позиция премьер-министра Украины заключается в том, чтобы развивать отечественную уранодобычу и диверсифицировать ядерную промышленность.