Россия пугает Украину "ядерными выбросами" из-за строительства хранилища для отработанного АЭС топлива

"Своих средств на создание полного комплекса хранения ОЯТ в Украине нет. Даже если западные партнеры Киева найдут эти деньги, реализация такого проекта займет много времени", - считают в Госдуме.

По словам И.Ананского, кроме финансового вопроса, остро стоит вопрос безопасности.

"Это огромный риск не только для окружающей среды, но и для людей. Возможны выбросы опасных веществ в окружающую среду ", - заявил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине появится сухое хранилище отработанного ядерного топлива, которое диверсифицирует утилизацию таких отходов.

Все это время за 200 млн долл. в год Украина утилизирует ядерно-топливные отходы в РФ.

Также напомним, России не понравились намерения Украины наращивать объемы добычи урана.

По словам И.Насалика: "Это хорошо, что Россию "зацепили" наши намерения развивать уранодобычу".

Ведь позиция премьер-министра Украины заключается в том, чтобы развивать отечественную уранодобычу и диверсифицировать ядерную промышленность.