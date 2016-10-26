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Росія лякає Україну “ядерними викидами” через будівництво сховища для відпрацьованого АЕС палива

Росія лякає Україну “ядерними викидами” через будівництво сховища для відпрацьованого АЕС палива

Київ • УНН

 • 6884 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У РФ заявляють, що Україна навряд чи зможе самостійно займатися переробкою і зберіганням відпрацьованого ядерного палива (ВЯП), бо “для цього у країни не вистачає грошей і компетенції”. Про це в бесіді з “Лентой.ру” заявив перший заступник голови комітету Держдуми з енергетики Ігор Ананський, коментуючи заяву міністра міністра енергетики та вугільної промисловості Ігора Насалика про початок будівництва в Україні власного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

“Своїх коштів на створення повного комплексу зберігання ВЯП у України немає. Навіть якщо західні партнери Києва знайдуть ці гроші, реалізація такого проекту займе багато часу”, — вважають у Держдумі.

За словами І.Ананського, крім фінансового питання, гостро стоїть питання безпеки.

“Це величезний ризик не тільки для навколишнього середовища, але і для людей. Можливі викиди небезпечних речовин у навколишнє середовище”, — заявив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні з’явиться сухе сховище відпрацьованого ядерного палива, що диверсифікує утилізацію таких відходів.

Весь це час за 200 млн дол на рік Україна утилізує ядерно-паливні відходи в РФ.

Також нагадаємо, Росії не сподобалися наміри України нарощувати об’єми видобутку урану.

За словами І.Насалика: “Це добре, що Росію „зачепили“ наші наміри розвивати урановидобуток”.

Адже позиція Прем’єр-міністра України полягає у тому, аби розвивати вітчизняний урановидобуток та диверсифікувати ядерну промисловість. 

Українські Національні Новини

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